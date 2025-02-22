İran, Avrasya ülkelerinin yeteneklerinin geliştirilmesi için uygun bir platformdur

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, dün 3. Uluslararası Avrasya Ticaret Fuarı'na katılarak etkinliğin çeşitli bölümlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan etkinlik yöneticileri ile yaptığı görüşmede, hükümetin iletişimi ve ticareti kolaylaştırmak için gerekli altyapıyı oluşturma konusundaki kararlılığına vurgu yaparak, “İran’ın coğrafi konumu, Avrasya’nın Fars Körfezi ve açık denizlerle bağlantısı için en iyi güzergâhtır ve İran bu ulaşım yollarını tamamlamaktadır. Böylece Avrasya ülkeleri için bu kapasite ve imkân her zamankinden daha fazla erişilebilir hale gelecektir. Gümrük konusunda da, Avrasya ülkeleriyle mal alışverişini kolaylaştırmak amacıyla düzenlemeleri basitleştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki Avrasya ülkelerinin de benzer adımları atmaları gerekmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İran’ın temel politikasının komşu ve dost ülkelerle dostane ilişkiler kurmak olduğunu belirterek, "İran, Avrasya ülkelerinin ticari alışverişlerinde ve ekonomik kalkınmalarında yeteneklerini ortaya koymaları için uygun bir zemin oluşturabilir. Ortak yatırımlarla ve farklı ekonomik alanlardaki işbirlikleriyle ekonomik büyümeyi artırmakla birlikte aramızdaki ilişkilerin istikrarını ve sağlamlığını da güçlendirebiliriz" ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, “Günümüz dünyasında tek taraflılık artık kabul edilemez” diyerek, “Günümüz dünyasında hiçbir ülkenin kendi görüşlerini tek taraflı olarak diğerlerine dayatmaması gerekiyor. Avrasya, dünyada tek taraflılığa son vermekte ve çok taraflılığa doğru ilerlemektedir" diye kaydetti.

Avrasya ülkeleri arasında finansal ve parasal ilişkilerin genişletilmesinin önemine de vurgu yapan Pezeşkiyan, Avrasya ülkelerinin birbirleriyle olan ticaretini "kazan-kazan" sonucu doğuran bir ticaret olarak değerlendirdi.

Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen üçüncü Uluslararası Avrasya Ticaret Fuarı’na dikkat çekerek, bu tür fuarların bilimsel, teknolojik, endüstriyel ve ticari ilişkilerde iyi kazanımlar sağlayabileceğini ve Avrasya ülkelerinin ekonomisinin daha da gelişmesine yol açabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, İran’ın uluslararası arenada barış yanlısı olduğunu vurgulayarak, “Biz barış ve huzurdan yanayız ve ekonomik ilişkiler güvenlik, barış ve huzur getirebilir. Avrasya ülkeleriyle ticareti kolaylaştırmak için yönetmeliklerimizi ve ticaret yollarımızı düzenlemeye kararlıyız ve Avrasya ülkeleriyle ilişkilerimizi genişletmeyi memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.