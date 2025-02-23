İran'da 5G internet için son aşamaya gelindi

İran’da 5G internetin yaygınlaştırılması için gerekli 1500 MHz frekans bandının tahsisi sürecinin son aşamaya geldiği açıklandı.

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Seyyid Settar Haşimi, bu adımın mobil iletişim ağlarının kalitesini önemli ölçüde artıracağını belirtti.

5G teknolojisi, veri iletim hızını 1 ila 10 Gbps seviyesine çıkararak, yüksek kaliteli video akışı ve büyük dosya yüklemelerinde büyük bir fark yaratıyor.

İran Hükümeti, 700 ve 800 MHz bantlarının tahsisi için de çalışmalar yürüttüğünü duyurdu.

Frekans yönetimi, İran yasalarına göre İletişim Bakanlığı tarafından yürütülüyor ve elde edilen gelirler devlet hazinesine aktarılıyor. 5G’nin etkin kullanımı için Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) standartlarına uyulması gerektiği belirtilirken, aksi halde özellikle sınır bölgelerinde frekans karışıklıkları yaşanabileceği ifade ediliyor.