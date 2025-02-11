İran’da 18. Uluslararası Turizm fuarı düzenlendi

Bugün, 18. Uluslararası Turizm ve Bağlı Sanayiler Fuarı, Tahran Uluslararası Fuar Alanı'nda Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın katılımıyla açıldı.

70.000 metrekarelik bir alanda düzenlenen ve 20 salondan oluşan 18. Uluslararası Turizm ve Bağlı Sanayiler Fuarı, 14 Şubat'a kadar her gün 09:00-17:00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Fuarsın açılış töreninde, meclis milletvekilleri, turizm, otelcilik, seyahat hizmetleri, havacılık sektörlerinden uzmanlar, İran’daki büyükelçileri ve fuara katılan ülkelerin temsilcileri de yer aldı.

Bu yılki fuarın teması "Barış Turizmi, İran’ın Etnik Grupları ve Milli Birlik" olarak belirlendi.

Fuar, turizm sektöründen birçok katılımcıyı ağırlıyor. Ekoturizm, bu yılki fuarda özel bir bölüm oluşturuyor. Ayrıca, etnik müzik grupları, önceden belirlenen bir programa göre her gün belirli saatlerde sahnede performans sergileyecek.

Fuarın bu yılki katılımcı ülkeleri arasında Katar, Türkiye, Endonezya, Özbekistan gibi ülkeler bulunuyor, ayrıca son zamanlarda İran ile vizesiz seyahat anlaşması yapan Tacikistan da bu yılki fuarda önemli bir yer tutuyor. Bunun yanı sıra, ilk defa, Define Müzeleri Grubu, müze alanındaki başarılarını sergilemek için fuara katılmaktadır.

Fuarın önemli bir bölümünü ise yapay zeka, turizm geliştirme gibi konular özel paneller ve uzmanlık oturumları oluşturuyor; oturumlar düzenleniyor. Ayrıca, bu fuarda özel bir salon, sağlık turizmine ayrılmış durumda. Otelciler de fuarda önemli bir alanı kaplıyor.

El sanatları ürünlerinin satışı da turizm hizmetleri sunumlarının yanında yapılıyor.

Fuarda, özellikle gastronomi turizmi önemli bir yer tutuyor ve ziyaretçilere özel stantlar ve göçebe çadırları ile hizmet veriliyor.

Fars, Yezd ve İsfahan eyaletleri, İran’ın ana turizm rotalarını temsil eden büyük bir stantla fuarda yer alarak, kendi hizmetlerini tanıtacaktır.