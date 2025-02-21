Pezeşkiyan, Uluslararası Avrasya Ticaret Fuarı'nı ziyaret etti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün Üçüncü Uluslararası Avrasya Ticaret Fuarı’nı ziyaret etti.

100’den fazla İranlı şirket ve Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Belarus’tan gelen ticaret heyetlerinin katılımıyla düzenlenen fuar, İran’ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile ticari ilişkilerini geliştirmek için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve beraberindeki heyet, fuardaki bazı stantları gezerek firma yetkilileriyle görüştü.

Pezeşkiyan, fuar kapsamında farklı sektörlerden yöneticiler ve uzmanlarla yaptığı görüşmelerde, Avrasya ile ticari ilişkilerin geliştirilmesinin stratejik önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanına eşlik eden Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşmasına atıfta bulunarak, bu fuarın İran’ın ihracatını artırma ve uluslararası iş birliğini güçlendirme yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.