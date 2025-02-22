Ayetullah Hamanei'nin Danışmanı, Filistin İslami Cihad Lideri ile görüştü

İran İslam Devrimi Lideri'nin Danışmanı Ali Ekber Velayati, Tahran’da bulunan Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale ile görüştü.

Devrimi Lideri'nin Danışmanı Velayeti bu görüşmede, İslami direnişin ve Hamas'ın Gazze'deki son zaferlerini tebrik ederken, bu başarıları Siyonist rejime karşı Filistin ulusunun ve direniş cephesinin güçlü iradesinin bir işareti olarak değerlendirdi.

Bu zaferleri işgal altındaki toprakların özgürleştirilmesi ve Filistinlilerin meşru haklarının gerçekleşmesi için bir gurur ve umut kaynağı olarak nitelendiren Velayeti, geçtiğimiz yıl bölgede yaşanan olaylara rağmen direniş cephesinin kararlı olduğunu ve ABD’nin direnişin en büyük düşmanı olduğunu ifade etti.

Günümüz dünyasında koşulların değiştiğini ve ABD’nin hem Batı Asya'da hem de dünyanın diğer bölgelerindeki davranışlarının değişeceğini belirten Velayeti, “ABD’nin Ukrayna ve Avrupa'ya karşı davranışı İsrail'e karşı da tekrarlanacak” dedi.

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale ise bu görüşmede, İran’ın Filistin direnişine verdiği sarsılmaz desteğe teşekkür ederek, direniş cephesinin Siyonist işgal rejimine karşı mücadeleyi sürdürme konusundaki güçlü kararlılığını vurguladı.

Ziyad en-Nahale ayrıca, direniş grupları arasındaki dayanışmanın önemine ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bu yöndeki önemli rolüne dikkat çekerek bu birliğin işgal rejiminin kökünün kazlacağına yardımcı olabileceğini belirtti.

Nahale, Arap ülkelerinin ABD'nin Batı emperyalizmi karşısındaki tutumlarını ve zayıflıklarını eleştirirken, bunun Siyonizm'in bölgede güçlenmesindeki en önemli faktör olduğunu söyledi.