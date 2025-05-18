Ayetullah Hamanei'nin Danışmanı'ndan Trump'ın iddialarına tepki

New York Times gazetesine konuşan İran İslam Devrimi Lideri'nin Danışmanı Ali Ekber Velayati, Tahran'ın, Arap komşularının ekonomik kalkınmasını bir tehdit olarak görmediğini vurgulayarak, ABD Başkanı Trump'ın bu konudaki iddialarını "temelsiz" olarak nitelendirdi.

Velayati, İran ile ABD arasındaki dolaylı nükleer görüşmelere atıfta bulunarak, "İran bağımsız, kendine güvenen ve güçlü bir ülkedir. İran'ın bölgesel gücü olmasaydı, ABD ve diğer dünya güçleri bizimle müzakere edip anlaşmaya varma konusunda ısrar etmezlerdi" dedi.