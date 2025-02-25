Hamas: İsrail işgali sürdüğü müddetçe silahlı direniş devam edecek

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım tarafından yapılan açıklamada, "Direniş her biçimiyle kurtuluşa ve topraklarımıza geri dönüşe kadar halkımızın meşru hakkı olmaya devam edecektir." denildi.

İsrail'in uluslararası kanunları ihlal ederek Gazze'de Filistin halkına karşı soykırım uyguladığına ve savaş suçu işlediğine işaret edilen açıklamada, "İsrail işgali tamamen sona erene kadar Hamas'ın ve Filistin halkının direniş hakkına bağlı olduğu" vurgulandı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarına işaret edilen açıklamada, "7 Ekim destanı işgal altındaki tüm halkların tarihinde bir dönüm noktası olarak kalacaktır. Filistin ulusal mücadelesinin yolunda stratejik bir dönüm noktasıdır." denildi.