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9 Mar 2025 08:44

Hamas, Gazze’de ateşkese ilişkin görüşmeler için üç şart belirledi

Hamas, Gazze’de ateşkese ilişkin görüşmeler için üç şart belirledi

Hamas Hareketi, Gazze’deki ateşkesin ikinci etabına ilişkin müzakereler için üç şart belirledi.

Al Jazeera televizyonuna konuşan Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Gazze Şeridi’nde ateşkes mutabakatının ikinci basamağına geçilmesine ilişkin müzakerelerin başlaması için üç şart belirlediklerini söyledi.

Hazım Kasım, “Müzakereler için üç şart belirledik: Esir takaıs, işgalci güçlerin Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesi ve saldırganlığın yeniden başlamayacağına dair thhüt” sözlerini kullandı.

Kasım, “Anlaşma sürecinin devamı Siyonist rejimin arabulucularla olan etkileşimindeki ciddiyet düzeyine bağlıdır” diye vurguladı.

Hamas Sözcüsü, Hamas'ın anlaşmanın ikinci aşamasında yeni çerçevelerle esir takası sürecini yürütmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Kasım ayrıca, Washington’un Siyonist rejime baskı yapma yeteneğine sahip olduğu için, Hamas'ın ABD  temsilcileriyle görüşmek konusunda hiçbir sorunu olmadığını belirtti.

News ID 1925106

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