Tuğgeneral Nasirzade: Gençlerimiz düşmana sert bir yanıt verecek

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, bugün 25 Şubat Salı günü Silahlı Kuvvetler Genç Asker Festivali'nin 17. etkinliğinde festivale katılan askerlere hitaben yaptığı konuşmada, "Siz gençler ve ülkenin geleceğini inşa edenler, kutsal asker üniformasını giyerek vatanseverlik ve mertlik alanına adım attınız ve ulusal ve dini değerlerinizi savunuyorsunuz." dedi.

Tuğgeneral Nasirzade, gençlerin ülkenin bağımsızlığının ve güvenliğinin sağlam sütunları olduğunu belirterek, "Düşmanlar her zaman çeşitli bahanelerle aramıza ayrılık sokmaya çalışıyor, ancak siz zeki askerler asla düşmanın aramıza ayrılık sokmasına izin vermeyeceksiniz." dedi.

"Vatansever gençlerin varlığıyla düşmandan korkmaya ve ideallerden vazgeçmeye yer yoktur" diyen Tuğgeneral Nasirzade şöyle devam ett: "Vatansever gençler hem ülkenin pak toprakları savunur hem de namusun ve ulusal ve dini değerlerin koruyucularıdır. Bu zeki gençlerin varlığıyla yaptırımlar ve tehditleri aşmak ve ulaşılmaz zirvelere çıkmak mümkündür ve aziz İran'ın eli, Şehit Süleymani gibi tarih yazan insanlardan mahrum kalmayacaktır."

Tuğgeneral Nasirzade, "Vatansever gençler asla düşmanların İran'ın pak topraklarına göz dikmesine izin vermeyecek, çünkü bu gençler bu ülkenin büyük insanlarının varisleridir." diye konuştu.