İranlı yetkili, Bolivya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika Genel Müdürü İsa Kamıli, Latin Amerika ile ilişkileri güçlendirme politikası çerçevesinde gerçekleştirdiği Güney Amerika ziyareti kapsamında Bolivya Dışişleri Bakanı Celinda Sosa Lunda ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, İran ve Bolivya arasındaki mevcut ilişkileri gözden geçirerek, ikili ve çok taraflı işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Kamıli, Bolivya Dışişleri, Adalet ve Savcılık yetkilileriyle de kapsamlı görüşmeler yaparak, iki ülke arasındaki mevcut anlaşmaların uygulanması ve ortak ilgi alanlarında yeni mutabakatlara varılması konusundaki kararlılığı dile getirdi.

Bu görüşmede ayrıca, uluslararası platformlarda, özellikle insan hakları alanındaki işbirliği konuları da ele alındı.