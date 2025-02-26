İran, çok taraflılık ve uluslararası hukuka olan bağlılığını vurguladı

İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve elçisi Ali Bahreyni, İran'ın çok taraflılık, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerine bağlı olduğunu ve bu ilkelere sıkı bir şekilde sadık kalmayı sürdürdüğünü belirtti.

Bahreyni, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda Cenevre’de düzenlenen Dostlar Grubu Yüksek Düzeyli toplantısına değinerek, İran’ın Birleşmiş Milletler Şartı'na olan bağlılığını yineledi.

Bahreyni paylaşımına, "Birleşmiş Milletler Şartı'nın 80. yıl dönümüne yaklaşırken, adaletin, saygının ve barışın baskı ve bölünmeye galip geldiği bir dünyayı teşvik etmek için birlikte çalışmalıyız" ifadesini ekledi.