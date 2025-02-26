İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin İran petrolüyle ilgili ürünlerin satışına ve nakliyesine aracılık ettikleri gerekçesiyle birkaç gemi ile gerçek ve tüzel kişiye yönelik yaptırımlar uygulama kararını sert bir şekilde eleştirdi.

Sözcü Bekayi, ülkelerin birbirleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerine karar vermesinin, milletlerin kendi kaderlerini belirleme hakkının bir parçası olduğunu vurgulayarak, hiçbir tarafın siyasi bahanelerle bu ilişkileri engelleme veya aksatma hakkına sahip olmadığını belirtti.

Bekayi ayrıca, ABD’nin İran’ın dış ticaretine yönelik yeni yaptırımlar uygulamasının, özellikle ulusal egemenliğe saygı ilkesi ve milletlerin kendi kaderlerini tayin hakkı gibi BM Şartı'nın temel ilkelerine ve ülkeler arasındaki serbest ticareti düzenleyen uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, bu nedenle, söz konusu yaptırımları hukuka aykırı, gayrimeşru ve İran halkının insan haklarını ihlal eden bir eylem olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bazı ABD yetkililerinin İran’la ilişkilerde bulunma yönündeki iddialarına da değinerek, İran halkına yaptırım uygulamanın bu iddiaların yalan olduğunun en büyük kanıtı olduğunu ve ABD’li siyasetçilerin İran halkının refahı, kalkınması ve mutluluğuna açıkça düşman olduklarının göstergesi olduğunu belirtti.

Bekayi ayrıca, İran milletinin, ABD’nin düşmanca ve müdahaleci politikalarının farkında olduğunu ve buna rağmen gelişim, onur ve bağımsızlık yolunda ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.