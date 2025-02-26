İran ve Endonezya dışişleri bakanları ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 58. Oturumu sırasında Endonezya Dışişleri Bakanı Menteri Luar Negeri ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel gelişmeler ve özellikle Filistin meselesi ele alındı.

İran’ın Endonezya ile ilişkileri her alanda geliştirmeye kararlı olduğunu vurgulayan Erakçi, Filistin halkının haklarının korunması için İslam İşbirliği Teşkilatı’nın daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Ülkesinin İran ile işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu ifade eden Endonezya Dışişleri Bakanı Menteri Luar Negeri de, Filistin halkının haklarının savunulması konusunda İslam ülkelerinin daha fazla işbirliği yapması gerektiğini dile getirdi.