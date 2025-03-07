İran ve Endonezya savunma işbirliğini görüştü

İran’ın Cakarta Büyükelçisi Muhammed Burucerdi, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ile bir araya geldi.

Büyükelçi Burucerdi, İran'ın savunma alanındaki kazanımlarını sıralarken, ikili işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ise, İran ile hem askeri hem de sivil alanlarda işbirliğini olumlu karşılarken, ülkesinin savunma endüstrileri, askeri güçlerin eğitimi ve öğretimi alanında İran ile ortak işbirliği yapmaktan yana olduğunu belirtti.

Endonezya Savunma Bakanı ayrıca Ramazan ayı sonrası İran'la aralarındaki anlaşmaların takibi için ülkesinin en kısa sürede İran'a üst düzey bir heyet göndermeye hazır olduğunu duyurdu.