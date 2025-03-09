  1. Dünya
  2. Amerika
9 Mar 2025 18:28

Beyaz Saray yakınında çatışma

Beyaz Saray yakınında çatışma

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişi, Gizli Servis ajanları tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan şüphelinin durumu henüz belirsizliğini koruyor.

ABD'de Gizli Servis, Beyaz Saray yakınlarında silahlı şüpheli bir kişiye ateş açıldığını bildirdi.

Gizli Servis'e ihbar

ABD Gizli Servisi, olaya ilişkin yazılı açıklama paylaştı.

Açıklamada, Gizli Servis'in dün, Indiana eyaletinden "intihara meyilli" silahlı bir kişinin başkent Washington DC'ye seyahat ediyor olabileceğine ilişkin bilgi aldığı aktarıldı.

Yerel saatle gece yarısı sularında Beyaz Saray yakınlarında, bu tasvire uyan bir kişinin ve aracının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şüphelinin silahlı olduğunun fark edildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelinin yetkililere silahını gösterdiği, Gizli Servis personeli tarafından da kendisine ateş açıldığı ifade edildi.

Şüphelinin hastaneye kaldırıldığı, olayda başka yaralanan olmadığı kaydedilen açıklamada, polisin konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Sputnik

News ID 1925125

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler