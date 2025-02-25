İran'dan Hint Okyanusu'nda füzeli tatbikat

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları hava uzay kuvvetleri ülkenin güneydoğusunda yürütülen Zülfikar 1403 tatbikatı sırasında ortak füzeli tatbikat düzenledi.

Hint Okyanusu'nun kuzeyinde gerçekleştirilen tatbikatta deniz seyir füzeleri ve balistik füzeler belirlenen farazi hedefleri başarılı bir şekilde imha etmeyi başardı.

İran İslam Cumhuriyeti’nin Silahlı Kuvvetleri, hem Ordu hem de İslam Devrim Muhafızları Ordusu, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei rehberliğinde askeri yeteneklerini ve savaş hazırlıklarını sürekli olarak güncellemektedir.