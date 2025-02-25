  1. İran
25 Şub 2025 18:25

İran'dan Hint Okyanusu'nda füzeli tatbikat

İran'dan Hint Okyanusu'nda füzeli tatbikat

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları hava uzay kuvvetleri Hint Okyanusu'nda ilk kez füzeli ortak tatbikat düzenledi.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları hava uzay kuvvetleri ülkenin güneydoğusunda yürütülen Zülfikar 1403 tatbikatı sırasında ortak füzeli tatbikat düzenledi.

Hint Okyanusu'nun kuzeyinde gerçekleştirilen tatbikatta deniz seyir füzeleri ve balistik füzeler belirlenen farazi hedefleri başarılı bir şekilde imha etmeyi başardı.

İran İslam Cumhuriyeti’nin Silahlı Kuvvetleri, hem Ordu hem de İslam Devrim Muhafızları Ordusu, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei rehberliğinde askeri yeteneklerini ve savaş hazırlıklarını sürekli olarak güncellemektedir.

News ID 1924789

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler