Trudeau sandalyesini de alıp gitti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Liberal Parti'nin yeni lideri ve başbakan adayı Mark Carney ile bir araya gelerek iktidarın devir sürecini başlattı.

Carney, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, geçişin "kusursuz" ve "hızlı" olmasının beklendiğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre Trudeau da hükümetteki süresini sona erdirmek için çalışma sürecini başlattı.

Bir Reuters fotoğrafçısı, Trudeau'nun sandalyesini Parlamento Binası'ndan dışarı taşıdığı anların fotoğrafını çekti.