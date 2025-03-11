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11 Mar 2025 11:37

Trudeau sandalyesini de alıp gitti

Trudeau sandalyesini de alıp gitti

Hükümetteki süresini sona erdirmek için çalışmalara başlayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sandalyesini de alıp Parlamento Binası'ndan ayrıldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Liberal Parti'nin yeni lideri ve başbakan adayı Mark Carney ile bir araya gelerek iktidarın devir sürecini başlattı.

Carney, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, geçişin "kusursuz" ve "hızlı" olmasının beklendiğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre Trudeau da hükümetteki süresini sona erdirmek için çalışma sürecini başlattı.

Bir Reuters fotoğrafçısı, Trudeau'nun sandalyesini Parlamento Binası'ndan dışarı taşıdığı anların fotoğrafını çekti.

News ID 1925167

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