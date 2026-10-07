Tümgeneral Abdullahi’den Aksa Tufanı'nın üçüncü yılında direniş vurgusu

Tümgeneral Abdullahi kaleme aldığı mesajda, Direniş Cephesi'nin gerçekleştirdiği operasyonların sahte Siyonist rejimin düşündüklerinin ötesine geçtiğini, düşmanın tüm hesaplarını altüst ettiğini ve Siyonist yapıda sarsıntı yarattığını belirtti.

Aksa Tufanı operasyonlarının, Direniş Cephesi'nin savunma stratejisini Filistin halkının ve topraklarının meşru müdafaası için bir "taarruz stratejisine" dönüştürdüğünü ifade eden Tümgeneral Abdullahi, bunun çocuk katili ve işgalci Siyonist rejimin çöküş sürecini hızlandırdığını kaydetti.

Tümgeneral Abdullahi, “İslam ümmetinin düşmanları ve özellikle suçlu Siyonistler; General Kasım Süleymani, Seyyid Hasan Nasrullah, İsmail Heniyye ve Yahya Sinwar gibi Direniş Cephesi şehitlerinin destansı kahramanlıklarının devam edeceğini ve işgalci rejimin sonunu getireceğini bilmelidirler” ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı, "Allah'ın inayetiyle, Şehit Lider İmam Hamaney ve İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney’in, kutsal Filistin davasını ve Direniş Cephesi'ni Kudüs'ün özgürlüğüne kadar savunma konusundaki emir ve talimatlarının kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini" ifade etti.

