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13 Mar 2025 12:20

Geçmişten günümüze 'tekem'; Urmiye'de Nevruz şenliği (+video)

Geçmişten günümüze 'tekem'; Urmiye'de Nevruz şenliği (+video)

Tekem gezdirmek, Türk dünyasının farklı bölgelerinde yaşatılan geleneksel geleneklerden biridir ve yılın son iki Çarşamba günü arasında gerçekleştirilir.

İran'da, Urmiye, Batı Azerbaycan’ın kalbi olarak, geleneksel ve kültürel bir ritüel olan tekem gezdirme etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

Bu etkinlik, her yıl kış mevsiminin sonlarına doğru, baharın gelişi öncesinde yapılan bir gelenek. Batı Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerinde uzun yıllardır süregelen bu gelenek, halk arasında baharın müjdecisi olarak kabul edilen tekemçi figürünü simgeliyor.

Geçmişte, tekem gezdirme ritüeli, kışın son günlerinde, baharın yaklaşmasıyla birlikte, halk tarafından coşkuyla kutlanırdı. Bu gelenek, sadece eğlenceli bir etkinlik olmanın ötesinde, doğanın uyanışını ve yenilenmesini simgeliyor. Urmiye halkı da bu yıl, bu geleneği yaşatarak hem kültürel miraslarını hem de bölgesel bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

News ID 1925216

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