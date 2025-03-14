İran, Çin ve Rusya'dan Pekin'de ortak bildiri

İran, Çin ve Rusya arasındaki üçlü toplantı, bugün Cuma günü Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu'nun başkanlığında, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Gharibabadi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Alekseyeviç Ryabkov'un katılımıyla yapıldı.

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

1. Çin, Rusya ve İran arasında Pekin'de düzenlenen toplantı, 14 Mart 2025 başarıyla gerçekleştirildi. Toplantıya, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu başkanlık ederken, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Gharibabadi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Alekseyeviç Ryabkov katıldı.

2. Çin, İran ve Rusya, nükleer mesele ve yaptırımların kaldırılması konusundaki son durumu ayrıntılı bir şekilde ele aldı. Üç ülke, tüm tek taraflı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılması gerekliliğini vurguladı.

3. Üç ülke, karşılıklı saygı ilkesine dayalı diplomatik ve siyasi etkileşimlerin ve diyalogun bu konuda tek uygulanabilir ve geçerli seçenek olduğunu bir kez daha teyit etti.

4. Üç ülke, ilgili tarafların mevcut durumun kök nedenlerine odaklanması ve yaptırım, baskı ve güç kullanma tehdidinden vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

5. Üç ülke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının ve içerdiği zaman çizelgelerinin önemini vurgulayarak, ilgili taraflardan durumu daha da kötüleştirebilecek herhangi bir eylemden kaçınmalarını ve diplomatik çabalar için uygun bir ortam yaratılmasını talep etti.

6. Üç ülke, nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin temel taşı olan Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na (NPT) saygı gösterilmesinin önemini vurguladı. Çin ve Rusya, İran'ın nükleer programının yalnızca barışçıl amaçlara yönelik olduğunu ve nükleer silah üretmeyi hedeflemediğini bir kez daha teyit etmesini memnuniyetle karşıladı. Ayrıca, İran'ın NPT ve Kapsamlı Güvenlik Anlaşması (CSA) kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak bağlı kalma taahhüdünü de olumlu buldular. Çin ve Rusya, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile iş birliğini sürdürme politikasını desteklediklerini belirterek, İran'ın NPT'ye taraf bir devlet olarak barışçıl nükleer enerji kullanımı hakkına tam saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Üç ülke, tüm devletlerin IAEA'nın teknik, tarafsız ve nesnel faaliyetlerini zayıtabilecek herhangi bir eylemden kaçınması gerektiğinin altını çizdi.

7. İran ve Rusya, Çin'in yapıcı rolünü ve Pekin toplantısına ev sahipliği yapmasını takdir ettiklerini ifade etti. Üç ülke, gelecekte de yakın istişare ve iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

8. Üç ülke, ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir alışverişinde bulundu ve Şanghay İş Birliği Örgütü ve BRICS gibi uluslararası örgütler ve çok taraflı düzenlemelerde iş birliğini sürdürme ve güçlendirme konusunda anlaştı.