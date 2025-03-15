İran Hükümet Sözcüsü: Petrol ihracatı durdurulamaz

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, X platformunda yaptığı paylaşımda İran Petrol Bakanı’na uygulanan yaptırımlara karşı sert bir tepki gösterdi.

Muhacirani paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yaptırımların uygulandığı koşullarda, bazı bakanlıklar ön saflarda yer alıyor ve Petrol Bakanlığı da bunlardan biridir. Sayın Paknijad’a hızla yaptırım uygulanması, Petrol Bakanlığı’nın faaliyetlerinden duyulan endişeyi gösteriyor. Eğer önceki yaptırımlar işe yarasaydı, yeni yaptırımlara ve güncellemeye ihtiyaç duymazlardı.

“Petrol ihracatı durdurulamaz. Küresel petrol piyasasındaki payımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.”