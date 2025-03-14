İran, Çin ve Rusya, İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak bugün Çin’in başkenti Pekin'de üçlü toplantı düzenledi.

Toplantıya Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu'nun başkanlık ettiği toplantıya, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi katıldı.

Toplantıda taraflar, İran'ın nükleer programı ve tarafları ilgilendiren diğer meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Çin ve Rusya, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin sürdürülmesi politikasına destek verdi.

İran-Çin-Rusya Toplantısına Trump’tan tepki

İran-Çin-Rusya toplantısı hakkında ABD Başkanı Donald Trump, "Belki nükleer programlarla ilgisi olmayan konuları görüşüyorlar, belki de nükleer silahlar konusundaki gerginliği azaltmaktan bahsediyorlardır, bunu Başkan Putin ile çok konuştum, eğer 2020 ABD seçimleri hileli olmasaydı bir şeyler yapabilirdik." dedi.