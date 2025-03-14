İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, Batı'nın yaptırımlarına rağmen İran'ın petrol ihracatının devam ettiğini belirterek, ''Petrol satışı ve ihracatı konusunda endişemiz yok'' dedi.

ABD yönetimi 2018 yılından beri İran'ın ham petrol ihracatını sıfıra indirmeyi hedefliyor. Son günlerde ABD Enerji Bakanı Chris Wright, "İran'ın petrol ihracatını bir damlaya düşüreceğiz.'' demişti.

Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "maksimum baskı" politikasına başvurmuştu.

Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD'nin eski dışişleri bakanı Mike Pompeo o dönemde Washington yönetiminin, İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini iddia etmişti.

ABD'den İran Petrol Bakanı Paknejad'a yaptırım

ABD yönetimi, İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad ile İran petrolünü taşıyan gemileri işleten bazı şirketlere yaptırım uygulamıştı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran Petrol Bakanı Paknejad'ın yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca Çin ve Hindistan dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren ve İran petrolünü taşıyan gemilerin sahibi ya da operatörü olan bazı şirketlerin yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Söz konusu yaptırımlarla İran'ın petrolünü Çin'e ulaştırmak için kullandığı 'gölge filo' ve diğer gemiler üzerindeki baskının artırıldığı kaydedilen açıklamada, böylece ABD'nin İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme taahhüdünü pekiştirdiği aktarıldı.