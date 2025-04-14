İran Petrol Bakanı Irak’ta

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknijad, Iraklı mevkidaşının davetlisi olarak Bağdat’a ziyarette bulundu.

Petrol Bakanı Paknejad, Bağdat'ta Kudüs Gücü eski Komutanı General Kasım Süleymani ve eski Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehit düştüğü noktayı ziyaret etti.

Paknejad, iki gün sürecek Bağdat ziyareti kapsamında, Irak enerji ve petrol bakanlarıyla görüşmenin yanı sıra bu ülkenin başbakanı ile bir araya gelecek.

İran Petrol Bakanı’nın Bağdat ziyareti marjında ayrıca, Irak Petrol Bakanlığı ile işbirliği anlaşmalarının imzalanması ve Irak elektrik santrallerine gaz teminine ilişkin işbirliği anlaşmalarının yapılması planlanıyor.