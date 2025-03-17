Arap medyasına göre, Lübnan-Suriye sınırında şiddetli çatışmalar devam ediyor.
Bölgede yaşanan yoğun çatışmalar ve bombardımanın ardından Colani rejimine bağlı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) unsurları Lübnan'ın sınır köyü Huş el-Seyyid Ali'yi işgal etti.
Lübnan ordusunun bölgeye askeri güç ve ağır silah takviyesi yaptığı bildirildi.
El-Manar Televizyonu, El-Kasr ve El-Müşrifa kasabalarının girişlerinde şiddetli çatışmalar yaşandığını, çok sayıda Lübnan vatandaşının yaralandığını bildirdi.
Lübnan kaynakları, Lübnan sınırındaki teröristlerin Suriye'nin sahil bölgelerinde suç işleyen silahlı gruplara bağlı olduğunu açıkladı.
Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suriye-Lübnan sınırında yaşananların devam etmeyeceğinin altını çizerek, atışlara karşılık verilmesi için orduya talimat verdi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye-Lübnan sınırında silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu 3 HTŞ üyesinin öldüğünü duyurmuştu.
Lübnan güvenlik birimlerinin ise olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtilmişti.
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