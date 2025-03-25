İsrail'den Suriye'nin Humus bölgesine hava saldırısı

Siyonist rejim, bu sabah erken saatlerde Suriye’nin Humus ilinin doğusundaki Tadmur Havaalanı ve T-4 Askeri Üssü’nü hedef alan hava saldırıları gerçekleştirdi.

Reuters’a göre, Siyonist rejim ordusu, bu sabah Suriye’deki askeri hedeflere yönelik bir hava saldırısı düzenledi. El Mayadeen’e göre, saldırılar Tadmur Havaalanı ve T-4 üssünü hedef aldı.

Siyonist rejim ordusu yaptığı açıklamada, bu sabah gerçekleştirdiği hava saldırılarında Suriye ordusunun geriye kalan askeri yeteneklerini, özellikle Tadmur Havaalanı ve T-4 üssünde vurduklarını duyurdu. Açıklamada, İsrail’in, kendi vatandaşlarını tehdit eden her türlü tehlikeyi ortadan kaldırma amacına yönelik operasyonlarını sürdüreceği vurgulandı.

Bu saldırı, geçen hafta aynı iki Suriye askeri üssüne yönelik yapılan ikinci hava saldırısı oldu. Saldırılarla ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir kayıp ya da hasar raporu paylaşılmadı.