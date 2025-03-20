Kassam Tugayları: Tel Aviv'i bir dizi füzeyle vurduk

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Tel Aviv'i 3 füze ile hedef aldık." ifadelerine yer verildi.

Siyonist rejim ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze Şeridi'nden atılan füzelerin ardından Tel Aviv’in merkezindeki birçok bölgede alarmlar devreye girdi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Hava Kuvvetlerinin bir füzeyi imha ettiği, diğer ikisinin ise açık alanlara düştüğü kaydedildi.

Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonunun haberine göre de Tel Aviv'de sirenlerin çalması nedeniyle Ben Gurion Havaalanı'nda uçuş trafiği kısa süreliğine durdu.

Siyonist rejim ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.