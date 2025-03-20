Ayetullah Hamanei, yeni yılın ismini açıkladı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran halkına hitaben yayınladığı bir mesajda Nevruz Bayramı’nı tebrik etti.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, 1403 yılını olaylarla dolu bir yıl olarak nitelendirerek, bu yılın peş peşe yaşanan olaylar nedeniyle 1360'lı (1980'li) yıllara benzediğini ve halk için zorluklar getirdiğini belirtti.

Ayetullah Hamaeni, "İranlı bazı danışmanların Şam'da şehit edilmesi, Cumhurbaşkanı Reisi’nin şehadeti ve Tahran ve Lübnan'daki acı olaylar sonucu İran milleti ve İslam ümmetinin değerli şahsiyetlerini kaybetmesine bu yılın olayları arasında yer alıyor" dedi.

Ayetullah Hamanei, 1403 yılı boyunca yaşanan ekonomik zorluklar ve özellikle yılın ikinci yarısında halkın geçim sıkıntılarının arttığını vurguladı.

Devrim Lideri, “Ancak bu zorluklara karşılık, İran milletinin güçlü iradesi, manevi direnci, yüksek düzeydeki birliği ve hazırlıklı oluşunun dikkat çekici şekilde ortaya çıktı” ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, yasal süresi içinde hızlı bir şekilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve yeni yönetimin kurulmasını, İran milletinin yüksek manevi gücünün bir diğer göstergesi olarak değerlendirdi.

Ayetullah Hamanei ayrıca, Lübnan ve Filistin halkının karşılaştığı sorunlara İran halkının geniş bir dayanışma ruhu ile karşılık verdiğini ve büyük miktarda halk yardımı gönderildiğini ifade etti.

1403 yılının "Halkın Katılımıyla Üretimde Sıçrama" yılı olarak adlandırıldığını, ancak çeşitli engellerin bu hedefin tam anlamıyla gerçekleşmesini zorlaştırdığını söyleyen Ayetullah Hamanei, “Bu nedenle 1404 yılının ana şiarının yine ekonomiyle ilgili olduğunu ve "Üretime Yatırım" olarak belirlendiğini açıkladı.

"Üretimde sıçrama ve geçim sorunlarının çözümü, yatırımın üretime yönlendirilmesine bağlıdır," diyen Ayetullah Hamanei, halkın üretime yatırım yapması için hükümetin gerekli zemini oluşturması gerektiğini vurguladı.

Ayetullah Hamanei, mesajının bir bölümünde, Siyonist rejimin Gazze’ye yönelik yeni saldırısını büyük bir insanlık suçu ve felaket olarak nitelendirerek, "Bu mesele, İslam ümmetinin bir meselesidir. Dolayısıyla tüm İslam ümmeti, kendi iç ihtilaflarını bir kenara bırakarak bu cinayetlere karşı birlik olmalıdır. Aynı zamanda Avrupa ve ABD’deki özgürlük yanlılarının da bu katliamları durdurmak için harekete geçmesi gerekiyor" dedi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, ABD’yi de bu felaketin sorumluları arasında sayarak, siyasi uzmanların değerlendirmelerine göre bu cinayetin ABD’nin onayıyla gerçekleştiğini ifade etti.

Yemen'de sivillere yönelik saldırıları da bir başka büyük cinayet olarak tanımlayan Ayetullah Hamanei "Bu saldırılar mutlaka durdurulmalıdır," diye kaydetti.

Mesajının sonunda, İslam ümmeti için hayır, zafer ve birlik dileyen Ayetullah Hamanei, İran halkının yıl boyunca huzur, başarı ve tam bir birlik içinde olmasını temenni etti.