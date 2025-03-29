Huzura giden yolda bir adım daha: Ramazan ayının 28. günün duası

Ramazan ayının manevi atmosferi içinde, müminler bugün 28. gün duasını okuyarak Allah’ın geniş rahmetinden nasiplenmeyi, açık delillerini görmeyi ve hoşnutluğuna erişmeyi diliyor. Dualarla geçen bu mübarek ayda, inananlar hidayet, merhamet ve ilahi sevgi ile kalplerini arındırmaya devam ediyor.

Ramazan 28. günün duası:

اللهمّ وفّر حظّي فيهِ من النّوافِلِ واكْرِمْني فيهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فيهِ وسيلتي اليكَ من بينِ الوسائل يا من لا يَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّين

Türkçe: "Allah’ım! Bu günde müstehap (sünnet) amellerden nasibimi çogalt; dünya ve ahirette sorumlu olduğum seyleri hazırlayarak bana lütuf ve bağışta bulun; bugünde vesileler arasından sana vesilemi yakınlaştır bana; ey ısrarla –yalvaranların- ısrarı kendisini –başkalarıyla ilgilenmekten- alıkoymayan –Rabbim-!"

Arapça: "Allahumme veffir hazzî fîhi min'en-nevafil, ve ekrimnî fîhi bi-ihzar'il-mesail, ve garrib fîhi vesîletî ileyke min beyn'il-vesail, ya men la yesgaluhu ilhah'ul-mulihhîn.".