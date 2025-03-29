Myanmar depreminde ölü sayısı 1.000'in üzerine yükseldi

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ı sarsan 7.7 ve 6.4 şiddetindeki iki deprem, geniş çaplı hasara yol açtı. Myanmar devlet medyası, şu ana kadar 1.002 kişinin hayatını kaybettiği, 2.376 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Yetkililer ölü sayısının önemli ölçüde artabileceği uyarısında bulundu. Amerikan hükümetine bağlı bir bilim kuruluşu olan ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Myanmar'daki depremlerde ölü sayısının 10.000'i aşabileceğini tahmin ediyor.

Ölüm, yaralanma ve yıkımın tam boyutu, özellikle de bir iç savaşın içinde olan ve bilginin sıkı bir şekilde kontrol edildiği Myanmar'da hemen netleşmedi.

Myanmar'ın askeri hükümetinin başı Kıdemli General Min Aung Hlaing televizyonda son ölü sayısını açıklarken, "Ölü ve yaralı sayısının artması bekleniyor." dedi.