Hamas'tan Macaristan'ın UCM kararına tepki

Hareket, yaptığı yazılı açıklamada savaş suçlusu ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranmakta olan Binyamin Netanyahu’nun ziyaretiyle eş zamanlı olarak Macaristan hükümetinin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden çekilme kararını "şiddetle kınadıklarını" bildirdi.

Hamas, bu kararı, "savaş suçlusunun adaletten kaçmasına açık bir şekilde ortaklık eden ahlaksız bir tutum, uluslararası hukukun ve insanî adalet ilkelerinin açık bir ihlali olarak değerlendirdiklerini" kaydetti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Macaristan’ın bu kararı, uluslararası adalet ilkesine indirilmiş bir darbe olup, başta Macaristan ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bazı Batılı hükümetlerin izlediği çifte standart politikasını gözler önüne sermektedir. Bu karar, uluslararası yargı sisteminin altını oyarken, suçluların cezasız kalmasını teşvik etmekte ve küresel barış ve istikrar için doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır.

Hamas Hareketi olarak, Macaristan hükümetini bu taraflı ve utanç verici kararından derhal geri adım atmaya, hukuki yükümlülüklerine sadık kalmaya ve savaş suçlusu Netanyahu’yu Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne teslim etmeye çağırıyoruz. Netanyahu’nun işlediği katliamlar ve Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle adalet önünde hesap vermesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.