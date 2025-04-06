Siyonist Rejim'den Suriye'nin Humus İline Hava Saldırısı

Suriye medyası, Siyonist rejiminin ülkenin merkezindeki Humus ilinin doğu kırsalında yer alan Tedmür şehri çevresine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.



Bu saldırı, Amerikan Wall Street Journal gazetesinin, Siyonist askerlerin Suriye'nin güneybatısındaki tampon bölgenin dışında hareketlilik gösterdiğini ve birkaç Suriyeli vatandaşı gözaltına aldığını bildirmesiyle aynı döneme denk geldi.



Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Hamidiye köyü sakinleri, işgalci İsrail askerlerinin ülkelerinin topraklarında bir tampon bölge oluşturduğunu ve Suriyeli vatandaşların bu bölgeye girişini engellediklerini vurguladı.



İşgalciler, Suriye topraklarına tecavüz etmekle kalmayıp, bu ülkenin vatandaşlarını da kaçırıyor.



Siyonist Rejim, Beşar Esad yönetiminin Suriye'de çöküşünden sonra bu ülkeye yönelik yüzlerce hava saldırısının yanı sıra, işgal altındaki Golan'daki tampon bölgeye tecavüz ederek 1974 anlaşmasını ihlal etti.