  1. Azerbaycan
7 Nis 2025 13:41

İran'ın yeni Azerbaycan Büyükelçisi atanıyor

İran'ın yeni Azerbaycan Büyükelçisi atanıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün düzenlediği basın toplantısında İran'ın Azerbaycan Büyükelçisinin atanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün düzenlediği basın toplantısında İran'ın Azerbaycan Büyükelçisinin atanmasına ilişkin bir soruya yanıt olarak şunları söyledi: "Konu üzerinde çalışılıyor ve umuyoruz ki yakın zamanda sonuçlanacak."

Bekayi ayrıca, Azerbaycan medyasında çıkan ve Cumhurbaşkanı'nın bu ülkeye yapacağı ziyarete dair haberler hakkında ise şu açıklamayı yaptı: "Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan'a ziyareti gündemdedir. zaman ve detaylar konusunda görüşmeler devam etmektedir."

News ID 1925807

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