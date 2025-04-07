İran'ın yeni Azerbaycan Büyükelçisi atanıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün düzenlediği basın toplantısında İran'ın Azerbaycan Büyükelçisinin atanmasına ilişkin bir soruya yanıt olarak şunları söyledi: "Konu üzerinde çalışılıyor ve umuyoruz ki yakın zamanda sonuçlanacak."

Bekayi ayrıca, Azerbaycan medyasında çıkan ve Cumhurbaşkanı'nın bu ülkeye yapacağı ziyarete dair haberler hakkında ise şu açıklamayı yaptı: "Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan'a ziyareti gündemdedir. zaman ve detaylar konusunda görüşmeler devam etmektedir."