Pezeşkiyan'dan İran-Azerbaycan ilişkilerine vurgu

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Azerbaycan’a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde yapılan son hazırlık toplantısında, İran ile Azerbaycan halkları arasındaki derin tarihi, kültürel ve inanç bağlarına vurgu yaptı.

Pezeşkiyan, “İran ve Azerbaycan aynı bedenin parçalarıdır. Sınırın iki tarafındaki halklar, binlerce yıllık dostluklara dayanan güçlü karşılıklı çıkarlara sahiptir.”dedi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi Yardımcısı, toplantının başında Azerbaycan ile mevcut ilişkiler ve işbirliği alanlarına dair kapsamlı bir rapor sundu. Ardından bakanlar ve yetkililer, kendi alanlarındaki güncel işbirliği sürecini ve atılan adımları paylaştılar.

Son zamanlarda iki ülke arasındaki bazı yanlış anlaşılmaların ve sorunların çözümüne yönelik çabaların olumlu sonuçlar verdiğini belirten Pezeşkiyan “İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler çok geniş, derin ve çeşitlidir. Şayet mevcut normalleşme süreci bu şekilde devam ederse, çok kısa sürede işbirliğinin daha da güçlendiğine şahit olacağız,” ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, yapılacak Bakü ziyaretiyle birlikte kamu ve özel sektör işbirliklerinin yanı sıra ekonomik, ticari, kültürel, turizm ve siyasi alanlarda ilişkilerin daha da derinleşmesi ve hız kazanmasını beklediklerini ifade etti