İran'dan Avrasya ile serbest ticaret anlaşmasının önemine vurgu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesi arifesinde ve Avrasya Ekonomik Birliği'nin Günü münasebetiyle yaptığı bir açıklamada, bu anlaşmanın İran ile Avrasya Ekonomik Birliği'nin beş üye ülkesi arasında ticaret ve ekonomik ilişkilerde kayda değer bir artışa yol açacağını belirtti.

Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında serbest ticaret anlaşmasının (FTA) 15 Mayıs'ta yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Ria Novosti’ye konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Avrasya Ekonomik Birliği'nin (Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan) Tahran ile üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin genişlemesi için fırsatlar sunduğu nedeniyle İran için özel bir değere sahip olduğunu vurguladı.

Bekayi ayrıca, "Her beş ülke ile de iyi ilişkilerimiz var ve Rusya ile stratejik ortaklığımız bulunuyor" dedi.

Bu anlaşma, 25 Aralık 2023'te St. Petersburg'da taraflar arasında imzalanmıştı. Amacı, Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri ile İran arasındaki ticaretin serbestleştirilmesi ve basitleştirilmesi, tarifelerle ilgili engellerin azaltılması veya ortadan kaldırılması ve ekonomik etkileşimin desteklenmesidir.