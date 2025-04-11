İranlı büyükelçiden Duma’nın onayına olumlu tepki

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, sosyal medya platformu X üzerinden Rusça olarak ve bir İran atasözüyle yaptığı bir paylaşımda, Rusya Duması’nın, İran'la kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onaylamasını memnuniyetle karşıladı.

İranlı büyükelçi Celali’nin paylaşımında şu ifalere yer aldı:

“İyi bir yıl, baharından belli olur. Yeni yılın başlangıcında (17 Ocak) İran Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı tarafından Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı ve yeni İran yılı (8 Nisan) başında, Rusya Devlet Duması bunu onayladı. Bu anlaşma, Rusya Federasyonu Konseyinde ve İran İslami Şura Meclisi'nde onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek ve bu tarihi olayla birlikte, İran ve Rusya arasındaki ilişkilerde umut verici bir dönemin başlangıcına tanık olacağız.”