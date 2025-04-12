Tehran Times: ABD yapıcı müzakerelere engel oluyor

Tehran Times'a göre, Amerika Birleşik Devletleri’nin medyada ortaya attığı “tuhaf iddialar”, yapıcı ve verimli bir müzakerenin önüne geçiyor.

İran merkezli kaynaklara dayandırılan haberde, ABD’nin iç siyasi çekişmeler nedeniyle zaman kaybettirdiği ve ciddi bir müzakere niyeti taşımadığı ifade ediliyor.

İran ile ABD arasında dolaylı görüşmeler, bugün öğleden sonra Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaidi’nin katılımıyla yapılacak.

İran heyetine Bakan Seyyid Abbas Erakçi, ABD heyetine ise Steve Witkoff, yani ABD’nin Batı Asya Özel Temsilcisi başkanlık edecek.