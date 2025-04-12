Erakçi: ABD eşit bir yaklaşım gösterirse, ilk anlaşma için şans olabilir

Umman'da ABD ile yapılacak dolaylı görüşmeler öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

“Bu müzakerelerde bana eşlik eden ekip, bu alanda tamamen uzman ve bilgili arkadaşlardan oluşuyor. Aynı zamanda, daha önce de bu konuyla ilgili müzakerelerde bulunmuş kişiler.”

“Hedefimiz, eşit koşullarda adil ve onurlu bir anlaşma”

Bakanı Erakçi “Biz bu görüşmelere gerekli ciddiyetle katıldık. Hedefimiz, eşit koşullarda adil ve onurlu bir anlaşmaya varmak. Eğer karşı taraf da aynı yaklaşımı benimsemişse, inşallah başlangıç niteliğinde bir uzlaşma için bir şans olacaktır; bu da müzakere sürecine zemin hazırlayabilir.” ifadelerini kullandı.

“Temel konular bu görüşmede netleşecek”

Erakçi sözlerinin devamında “Bu görüşmede birçok temel ve ilkeli mesele netleşecektir. Eğer taraflarda yeterli irade olursa, zaman çizelgesi hakkında da karar alınabilir. Ama şu an bu konular hakkında konuşmak için henüz erken. Müzakerelerin kapsamı ve şekli daha önce açıklandığı gibidir.” şeklinde konuştu.

“Müzakereler yalnızca nükleer konuya odaklıdır”

Bakan Erakçi “Bu müzakereler dolaylıdır ve bizim açımızdan yalnızca nükleer konuya odaklıdır. Eşit bir zeminde, İran halkının ulusal çıkarlarını sağlayacak bir anlaşmaya ulaşmak için gerekli irade ile bu görüşmelere katılıyoruz.” açıklamasını ayptı.

