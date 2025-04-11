İran Dışişleri Bakan Yardımcısı’ndan “müzakere” açıklaması

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Belgrad Uluslararası Politika ve Ekonomi Enstitüsü'nde düzenlenen "İran İslam Cumhuriyeti Dış Politikası: Zorluklar ve Fırsatlar; Balkanlar ve Batı Asya'nın Bölgesel ve Uluslararası Barış ile İstikrarın Sağlanmasındaki Rolü" konulu oturumda konuşma yaptı.

Taht Revançi konuşmasında, İran'ın nükleer meselesine ilişkin hükümetin yaklaşımını belirterek, "İran, geçmişte olduğu gibi, diyalog politikasına bağlı kalarak, barışçıl nükleer program hakkında müzakere yapmaya hazırdır ve son birkaç ay içinde Çin, Rusya ve 3 Avrupa ülkesiyle görüşmeler yapmıştır." dedi.



Taht Revançi, İran ve ABD arasında Maskat'ta yapılacak olan dolaylı müzakerelere de değinerek, "Eğer ABD tarafı alakasız konuları ve talepleri gündeme getirmez ve tehdit ile zorlamayı bir kenara bırakırsa, anlaşma sağlama konusunda iyi bir fırsat vardır. İran, karşılıklı saygı çerçevesinde diyalog ve işbirliğine inanıyor ve her türlü zorbalık ve baskıyı reddediyoruz." şeklinde konuştu.



Konuşmasının diğer bölümünde İran’ın komşularla en iyi ilişkileri kurma konusundaki temel politikasına da değinen Taht Revançi, "Diyalog ve işbirliği, bölgesel meselelerin çözülmesinin en önemli stratejisidir." diye vurguladı.