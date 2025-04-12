Witkoff'tan "ABD İran'la uzlaşmaya açık" iddiası

Bugün Umman'daki görüşmelere katılacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine son durumu değerlendirdi.

"ABD yönetiminin temel önceliği, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek." diyen Witkoff, bunun kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı.

Witkoff, "Bizim pozisyonumuz, (İran'ın nükleer) programını ortadan kaldırmakla başlıyor. Başlangıç pozisyonumuz bu olacak. Ancak bu durum, iki ülke arasında uzlaşma sağlamak için başka yollar bulamayacağımız anlamına gelmiyor." iddiasında bulundu.

"Bu noktada kırmızı çizgimiz, nükleer kapasitenizin silah haline getirilmemesi olacaktır." ifadesini kullanan Witkoff, İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmayı reddetmesi halinde konuyu Trump'a götüreceğini ve Beyaz Saray'ın İran'ın nükleer faaliyetlerinin ne kadarına müsamaha gösterebileceği konusunda zor bir seçimle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.