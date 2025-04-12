Erakçi, Maskat’ta Umman Dışişleri Bakanı ile görüştü

ABD ile nükleer mesele ve haksız ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına yönelik dolaylı görüşmelere katılmak amacıyla üst düzey bir heyetin başında Maskat’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Erakçi, iki ülke arasında tüm alanlarda mevcut olan köklü ve güçlü ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Umman’ın bölgesel konulara ilişkin sorumlu yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelere ev sahipliği yapmasının da Umman’ın bu yaklaşımın bir göstergesi olduğunu belirten Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı’na bu konudaki ilgisinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Bakan Erakçi ayrıca, İran-ABD arasında yürütülcek dolaylı görüşmeler kapsamında, İran’ın tutum ve önceliklerini, karşı tarafa iletilmek üzere Umman Dışişleri Bakanı’na sundu.

Umman Dışişleri Bakanı da İran Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyeti selamlayarak, Umman-İran ilişkilerini ayrıcalıklı olarak tanımladı ve bu önemli görüşmeler için Maskat’ın tercih edilmesinden dolayı İran’a teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca, Bedr bin Hamed el-Busaidi, İran Dışişleri Bakanı'na, bugün yürütülecek dolaylı görüşmelerin gerçekleştirilmesi için öngörülen hazırlıklar ve düzenlemeler hakkında bilgi verdi.