İran-ABD dolaylı görüşmeleri Umman’da başladı

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilk dolaylı müzakere turu Umman’ın başkenti Maskat’ta başladı.

Görüşmelerde İran'ı Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD’yi ise Başkan’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.

İran’ın nükleer programına ilişkin ABD ile yürütülecek görüşmeler, tarafların birbirine yazılı metinler ilettiği ve doğrudan temasın olmadığı bir formatta gerçekleştiriliyor.

Görüşmeler Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi arabuluculuğunda yürütüyor.