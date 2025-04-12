  1. Siyaset
12 Nis 2025 15:07

İran-ABD dolaylı görüşmeleri Umman’da başladı

İran-ABD dolaylı görüşmeleri Umman’da başladı

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilk dolaylı müzakere turu, Umman’ın başkenti Maskat’ta başladı.

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilk dolaylı müzakere turu Umman’ın başkenti Maskat’ta başladı.

Görüşmelerde İran'ı Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD’yi ise Başkan’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.

İran’ın nükleer programına ilişkin ABD ile yürütülecek görüşmeler, tarafların birbirine yazılı metinler ilettiği ve doğrudan temasın olmadığı bir formatta gerçekleştiriliyor.

Görüşmeler Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi arabuluculuğunda yürütüyor.

News ID 1925953

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler