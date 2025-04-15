Müzakereler sonucunda petrolde yatay seyir

Boomberg'e göre, petrol, yatırımcıların küresel ticaret savaşındaki son ABD hareketlerini ve İran ham petrolüne yönelik kısıtlamaların gevşetilmesi ihtimalini değerlendirirken sabit kaldı.

ABD Ham Petrolü varil başına 61,50 dolara yakın bir seviyede sabitlenirken, Brent 65 doların altında kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı elektronik cihazlara uygulanan ithalat vergilerini durdurmasının ardından hisse senetleri yükselirken, Amerikan tüketicilerinin önümüzdeki yıl daha yüksek enflasyon gördüğünü ortaya koyan yeni veriler petrol vadeli işlemlerini etkiledi.

ABD ve İran, her iki tarafın da yapıcı olarak nitelendirdiği nükleer görüşmeler için bir araya geldi. OPEC üyesinden daha yüksek petrol hacimleri olasılığı ortaya çıktı. Umman'daki hafta sonu görüşmeleri, 2022'den bu yana ilk üst düzey görüşmeyi işaret etti ve ülkenin nükleer programı konusunda yıllardır süren çıkmazı çözmek için yenilenen bir çabaya işaret etti. Her iki taraf da tekrar görüşmeyi kabul etti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin daha büyük bir kesintisinin ardından yıllık tüketim büyümesine ilişkin tahminlerini günde yaklaşık 100 bin varil düşürdü.,JPMorgan da Brent'i bu yıl 66 dolarda görüyor.