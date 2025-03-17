İran: Petrol ihracatımızı sıfıra indirmek imkansız

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, düzenlediği haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Muhacirani, İran Petrol Bakanı’na yönelik yaptırımlara ilişkin olarak, “Petrol Bakanı ve ekibi işlerini çok iyi yapmaktadır. Bu yaptırımlar uluslararası protokollere aykırıdır ve bakanımızın görevini doğru şekilde yerine getirdiğini göstermektedir.” dedi.

Petrol Bakanlığı’nda 17 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Hükümet sözcüsü, Petrol Bakanlığı’nda toplam değeri 17 milyar dolar olan 4 ayrı anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Bu anlaşmaların 17 bin yeni istihdam yaratacağını ve İran ile Katar arasındaki ortak doğalgaz sahalarındaki İran’ın payını artıracağını belirtti.

İran’ın petrol ihracatını sıfıra indirmek mümkün değil

ABD’nin Başkanı Donald Trump döneminde İran’a uygulanan petrol yaptırımları hakkında konuşan Muhacirani, “Defalarca belirttiğimiz gibi, İran’ın petrol ihracatını sıfıra indirmek kesinlikle mümkün değildir. Bu, daha önce de denenmiş ancak başarılı olunamamış bir girişimdir. Eğer tekrar denemeye kalkışırlarsa yine aynı sonuçla karşılaşacaklardır. Geçen yıllarda hem sahada hem de diplomasi alanında daha da deneyim kazandık.” ifadelerini kullandı.