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16 Nis 2025 10:19

İran'da Azeri Muğam Müziği Festivali

İran'da Azeri Muğam Müziği Festivali

Tebriz'de 12-16 Nisan tarihleri arasında Beşinci Ulusal Muğam Müzik Festivali düzenlendi.

Bölgenin en saygın müzik festivallerinden biri sayılan bu sanatsal etkinlik, 12-16 Nisan tarihleri arasında Muğam müzik gruplarının katılımıyla Tebriz'de gerçekleştirildi.

İran'da Azeri Muğam Müziği Festivali

Ulusal Muğam Müzik Festivali, bu sanatın canlandırılması ve genç nesil ile müzikseverlerin kalbinde yeniden hayat bulması için eşsiz bir fırsattır.

İran'da Azeri Muğam Müziği Festivali

Derin tarihi ve kültürel köklere sahip olan Muğam müziği, evrensel bir dil olarak duyguları, hikâyeleri ve toplumsal olayları yansıtmayı başarmıştır. Bu sanat dalı, yalnızca duyguların ifadesi için bir araç değil, aynı zamanda farklı nesilleri ve toplumları birbirine bağlamaktadır.

İran'da Azeri Muğam Müziği Festivali

News ID 1926069

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