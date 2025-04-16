İran'da Azeri Muğam Müziği Festivali

Bölgenin en saygın müzik festivallerinden biri sayılan bu sanatsal etkinlik, 12-16 Nisan tarihleri arasında Muğam müzik gruplarının katılımıyla Tebriz'de gerçekleştirildi.

Ulusal Muğam Müzik Festivali, bu sanatın canlandırılması ve genç nesil ile müzikseverlerin kalbinde yeniden hayat bulması için eşsiz bir fırsattır.

Derin tarihi ve kültürel köklere sahip olan Muğam müziği, evrensel bir dil olarak duyguları, hikâyeleri ve toplumsal olayları yansıtmayı başarmıştır. Bu sanat dalı, yalnızca duyguların ifadesi için bir araç değil, aynı zamanda farklı nesilleri ve toplumları birbirine bağlamaktadır.