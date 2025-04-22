Oscar ödüllü İranlı yönetmen yeni filmini Fransa’da çekecek

Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, yeni sinema projesi için yeniden Fransa’ya dönüyor. Ünlü yönetmenin ismi henüz açıklanmayan filmi, 2025 sonbaharında Paris’te çekilecek.

Farhadi, projesinde birinci sınıf Fransız oyuncularla çalışacak. Henüz oyuncu kadrosu veya hikaye hakkında detay verilmedi.

Farhadi daha önce de “Geçmiş” (Le Passé) adlı filmini Fransa’da, “Herkes Biliyor” (Todos lo Saben) filmini ise İspanya’da çekmişti.

Ocak 2024’te Fransız gazetesi Le Monde’a verdiği röportajda bir süre daha İran’da film çekmeyi düşünmediğini açıklamıştı.