TBMM Başkanvekili Önder’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Milliyet'e göre, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder'in Yoğun Bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi.

Hastaneden Sırrı Süreyya Önderin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri hastane önünde anlattı. Merve Tokaz'ın değerlendirmeleri şöyle;

TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Önder'in tedavisi devam ediyor. Hem siyaset hem sanat dünyasından toplumun her kesiminden geçmiş olsun dilekleri devam ediyor. Önder'in sevenleri tarafından hastanenin hemen karşısına 'Diren Sırrı abi. Türkiye'nin sana ihtiyacı var' pankartı ile 'Diren ha baboş. Adıyaman halkı seninle' yazılı pankartı asıldı.