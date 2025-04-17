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17 Nis 2025 21:59

Umman: İkinci tur müzakereler Roma'da yapılacak

Umman: İkinci tur müzakereler Roma'da yapılacak

Umman Dışişleri Bakanlığı İran ile ABD arasında ikinci tur müzakerelerin Roma'da yapılacağını duyurdu.

Umman Dışişleri Bakanlığı İran ile ABD arasında ikinci tur müzakerelerin İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını duyurdu.

Umman Dışişleri Bakanlığı müzakerelerin amacının adilce bir anlaşmaya varmak olduğunu belirtti.

News ID 1926121

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