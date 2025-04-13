Tahran ve Washington arasındaki dolaylı müzakere İran basınında nasıl yer aldı?

Tahran ve Washington arasında dün 2 bucuk saat süren dolaylı bir müzakere gerçekleştirildi. Umman aracılığıyla yapılan görüşmede İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff heyetler başkanı olarak yer aldı.

Her iki tarafın yaptığı açıklama müzakerelerin olumlu bir atmosferde gerçekleştirildiği yöünde.

Peki bu müzakere İran medyasında nasıl yer aldı?

İtimad: Olumlu bir adım

İtimad gazetesinin manşetinde "Olumlu bir adım" başlığına yer verildi. Gazete haberde "diplomasinin nabzı Maskat’ta atıldı. ABD'nin siyasi iradeye sahip olması takdirde görüş ayrılıkları müzakere masasında çözülebilir" sözlerine yer verdi.

Came Cam: İran'ın üstünlüğü

İran heyetinin Maskat'taki fotoğrafını paylaşan Came Cam gazetesi manşetinde "İran'ın üstünlüğü" başlığına yer verdi. Haberde müzakerelerin ilk turu İran'ın şartı ile gerçekleştiğine yer verildi.

Armane Emruz: Yaptırımların kaldırılması için büyük diplomatik adım

Armane Emruz gazetesi de dünkü yapılan müzakereleri manşetine taşıdı. İrfan Büyüknejad'ın makalesinde şunlara yer verildi:

İran siyasetinde önemli bir gelişme yaşanmaktadır. İran ve ABD arasında anlaşma sinyalleri görülüyor. Müzakereler dolaylı başlasa da doğrudan devam etmesi muhtemeldir.

Şark: Gerçek görüşmelere umutlanmak

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'ın fotoğrafına yer veren Şark gazetesi sayfasında her iki tarafın sözlerine dayandırarak görüşmelerin olumlu olduğunu yazdı.

Keyhan: Trump ile anlaşmanın ufku aydın değil; Ülkeyi bekletmeyin

İran basınında genel olarak müzakerelerle ilgili olumlu başlıklar kullansa da Keyhan gazetesi anlaşmaya pozitif bakmadığı gösteren bir manşet kullandı.

Gazete haberinde “dünkü görüşmelerle ilgili yapılan incelemelere göre Trump ile yapılacak anlaşmanın ufkunun aydın olacağı düşünülmektedir” sözlerine yer verildi.

Cavan: Müzakereler dolaylı görüşmeler doğrudan

Yapılan dolaylı müzakereler sonrası İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında gerçekleşen ayaküstü görüşmeye değinen Cavan gazetesi manşetinde "Müzakereler dolaylı görüşmeler doğrudan" başlığını kullandı.