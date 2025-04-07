İranlı fotoğrafçıdan büyük başarı: Dünyanın en iyi 10’u arasında

İranlı fotoğrafçı Ebulkasım Hoşru, 35 Awards Uluslararası Fotoğraf Yarışması’na katılarak üç yeni eseriyle kavramsal minimalizm dalında dünyanın en iyi 10 fotoğrafçısından biri olmayı başardı.

Hoşru, bu başarıyı 131 ülkeden 10 binden fazla fotoğrafçının 42 binden fazla eserle katıldığı yarışmada elde etti.

Kırk yılı aşkın süredir fotoğrafçılıkla ilgilenen Hoşru, fotoğrafçılığa devrim yıllarında Kave Golestan ve Abbas Attar ile birlikte başladı.

Hoşru, resim ve fotoğraf bilgisini birleştirerek ve dünya çapında büyük ustalardan edindiği çeşitli edit tekniklerine hâkimiyetiyle, fine art, minimalizm, mimari ve sokak fotoğrafçılığı alanlarında farklı eserler üretmiştir.

Hoşru, daha önce de “Image of the Year”, AAP ve 2024 Avangard yarışmalarında başarılar elde etmişti.